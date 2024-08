Insektensommer – zähl mit!

Eine Stunde Insekten beobachten und zählen

Insekten beobachten, an einer bundesweiten Aktion teilnehmen und dabei noch die Natur vor der eigenen Haustür besser kennenlernen – all das vereint der „Insektensommer“. Vom 2. bis 11. August (Nachmeldezeitraum bis 18. August) rufen wir dazu auf, eine Stunde lang das Summen und Brummen in der Umgebung zu entdecken. Der Insektensommer ist eine Gemeinschaftsaktion von NABU und LBV und ihres Partners NABUInaturgucker.



Tragen Sie hier vom 2. bis 11. August (Nachmeldungen bis 18. August) Ihre Beobachtungen ein. Online-Meldeformular

Insektensommer-Web-App

Zähl mit! – So geht’s

Mitmachen ist ganz einfach: Es reicht, sich für eine Stunde an einem sonnigen, eher windstillen Tag einen schönen Platz zu suchen. Der kann im Garten, im Wald, auf der Wiese oder am Wasser liegen. Fokussieren Sie sich auf einen Umkreis von etwa zehn Metern und notieren Sie, was Sie sehen. Etwas leichter wird es mit diesen Hilfsmitteln:

Lupe (für ganz nah) und/oder Fernglas (für etwas weiter weg)

Bestimmungsbuch und/oder NABU-Insektensommer-App mit Fotoerkennung per KI von 500 Arten

Zählhilfe

Kamera (um Ihre schönen Beobachtungen auch festzuhalten)

Keine Panik, wenn Ihnen auch mal ein Insekt entwischt, bevor Sie es erkennen oder Sie es nicht bestimmen können! Wichtig ist nur, dass Sie einen Modus finden, in dem Sie Freude an der Aktion haben:

Für Einsteiger*innen Am Anfang kann es hilfreich sein, sich auf eine Art zu fokussieren. Deshalb gibt es die Entdeckungsfrage. In diesem Jahr geht es um die Feuerwanze. Zur Entdeckungsfrage

Für Fortgeschrittene Mit der Zählhilfe loszuziehen bedeutet, den Blick zu weiten: Wir haben Ihnen ein Blatt mit acht der häufigsten Insekten vorbereitet. So können Sie Ihre Beobachtung bildlich abgleichen und darunter eintragen, wie viele Sie von der jeweiligen Art gesehen haben. Darüber hinaus gibt es Freifelder. Hier können Sie alle weiteren Arten eintragen, die Sie sehen und bestimmen können. Hierfür kann bei Bedarf die Bestimmungshilfe für Insekten genutzt werden. Download der Zählhilfe (PDF)

Für Profis Natürlich können Sie auch ganz auf eigene Faust zählen. Mit dem eigenen Bestimmungsbuch oder der Online-Bestimmungshilfe für Insekten in der Hand notieren Sie Ihre Beobachtungen frei. Vielleicht gelingen Ihnen sogar ein paar besondere Aufnahmen, die Sie über NABU-naturgucker.de mit uns teilen wollen? Beobachtungen direkt online melden

Wichtig für alle: Beobachtungen melden!

Ihre Beobachtungen können Sie nach der Zählung in unserer Web-App online eintragen. Die App kann auch helfen, die gefundenen Insekten per KI-Fotoerkennung zu identifizieren. Uns interessiert: Wo haben Sie beobachtet? An welchem Tag? Und natürlich: Arten und Anzahl der von Ihnen entdeckten Insekten. So tragen Sie dazu bei, besser zu verstehen, wie es den Hummeln, Bienen, Schmetterlingen und Käfern in unserer Umgebung geht.

